Deolane Bezerra é presa no Recife em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4) no Recife, em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A influenciadora conhecida como Dra. Deolane e a mãe dela, Solange Alves, foram presas no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. A casa da família em São Paulo também foi alvo de busca da polícia, que apreendeu itens como relógios e dinheiro, disse Dayanne Bezerra, irmã de Deolane.

O advogado Rogério Nunes, responsável pela defesa de Deolane, afirmou que ainda não teve acesso aos autos e não sabe o teor da acusação contra ela, já que o processo corre em segredo de Justiça. Ele disse que está a caminho do Recife para se inteirar sobre a situação.

Nas redes sociais, Deolane publicou uma carta em que diz ser vítima de perseguição e injustiça.

"Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei 'crimes'", diz influenciadora.

Ela também afirmou estar "destruída" ao ver a mãe "passando por tamanha humilhação".

A influenciadora foi levada para a sede do Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais), no bairro Afogados, onde prestou depoimento. Ela e sua mãe devem ser encaminhadas ou para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, localizada no bairro da Iputinga, ou para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), que também possui ala feminina, na cidade de Abreu e Lima. A audiência de custódia será feita de forma virtual, no próprio presídio.

A investigação, segundo a Polícia Civil, foi iniciada em abril de 2023, para identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Conforme o inquérito, a quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias.

A operação chamada de Integration cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca de apreensão domiciliares, sequestro de bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e valores.

A polícia também conseguiu o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões, retenção de passaporte, suspensão de porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

Além da capital pernambucana, há mandados cumpridos em Campina Grande, Barueri (SP), Cascavel e Curitiba e Goiânia.

Em Barueri, na Grande São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um carro de luxo em um condomínio de alto padrão. Em Jundiaí, no interior paulista, uma aeronave foi recolhida pelos agentes.

A aeronave prefixo PR-TEN, apreendida em Jundiaí, está registrada em nome da empresa Balada Eventos e Produções, do cantor Gusttavo Lima.

A empresa, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, afirmou que a aeronave foi vendida por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto às autoridades, para a empresa J.M.J Participações.

"Portanto, empresa J.M.J é a proprietária e está registrada como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão", afirmou o advogado.

A J.M.J tem como sócio-proprietário José André da Rocha Neto, que é ligado à VaideBet, casa de aposta esportiva que foi alvo de busca e apreensão em Campina Grande. A assessoria da empresa confirmou a operação de compra da aeronave pela holding J.M.J.

Em relação à operação da Polícia Civil, a VaideBet afirma que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

"A marca, no entanto, ressalta que recebeu com surpresa o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado nesta quarta-feira, uma vez que desde o ano passado se prontificou em contribuir com as investigações, tendo previamente indicado os endereços e contatos pertinentes", disse, em nota.

A empresa também disse que em agosto o Grupo BPX , dono da VaideBet, deu entrada no requerimento de licença junto ao governo federal para obtenção de outorga para atuação regularizada no Brasil a partir do início do próximo ano.

Segundo a irmã de Deolane, que também é advogada, ainda não há informações concretas sobre o motivo da operação.

"Até o momento, o que sabemos é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte, não sabemos o real motivo disso, mas é uma empresa que atua em todos o Brasil e até onde sei uma empresa idônea. Mais uma vez minha família está sendo perseguida. Vamos provar nossa inocência custe o que custar", afirmou em publicação no Instagram.

Procurada, a Esportes da Sorte afirmou que não teve acesso à decisão judicial, mas que tem prestado esclarecimentos no inquérito em curso desde março de 2023.

"A operação policial será impugnada perante o juízo competente, demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa", completou, em nota.

A Polícia Civil também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esporte da Sorte. Procurada, a defesa do empresário disse que ele estava em compromisso profissional fora do estado no momento da operação.

Não é a primeira vez que Deolane é alvo de investigação. Em 2022, policiais foram até a casa em que ela morava em Barueri (SP) para cumprir mandados de busca e apreensão determinados pelo Ministério Público em relação a uma suposta ligação da influenciadora com um site suspeito.

Na época, dois carros de luxo foram apreendidos de sua residência. Cerca de cinco meses depois, o MP arquivou a investigação e os veículos foram devolvidos.

QUEM É DEOLANE BEZERRA

Deolane é advogada, assim como suas irmãs Daniele e Dayanne Bezerra, que também atuam como influenciadoras.

Dra. Deolane, como é chamada pelos fãs, ganhou fama e milhões de seguidores em 2021, depois da morte do cantor de funk MC Kevin, com quem mantinha relacionamento.

O cantor morreu em 16 de maio de 2021, aos 23 anos, após cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

À época, surgiram suspeitas de que a morte teria ocorrido após o consumo de drogas, ou motivada pela tentativa de um pulo na piscina a partir da sacada do quarto do hotel. Outra hipótese aventada a respeito do incidente seria a tentativa do cantor de evitar que Deolane o flagrasse com uma acompanhante de luxo no quarto do hotel. A investigação da polícia que se debruçou sobre o caso, entretanto, concluiu que se tratou de um acidente e arquivou o inquérito.

Desde então, Deolane ganhou visibilidade, participou de programas de TV, integrou o elenco do reality show A Fazenda, da TV Record, gravou música, e se lançou como DJ.