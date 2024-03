Fat Family se apresenta em Goiânia, Anápolis e Caldas Novas neste final de semana

O grupo Fat Family desembarca em Goiás para três shows promovidos pelo Sesc Goiás. Nesta sexta-feira (8), às 21 horas, a apresentação será em Caldas Novas exclusivamente para hóspedes do hotel Sesc. No sábado (9), será a vez de Goiânia, no Teatro Sesc Centro, a partir das 20 horas.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Já no domingo (10), às 19 horas, é a vez da população anapolina receber o trio, que se apresenta no Teatro Municipal de Anápolis, durante o encerramento da programação do Feminino e(m) Arte, evento realizado em comemoração ao Mês da Mulher.

A entrada é solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na entrada do evento. Já o ingresso deve ser retirado antecipadamente no Sympla.

Nesta passagem por Goiás, Fat Family realiza a turnê comemorativa pelos 25 anos de história. O grupo ficou famoso nos anos 90 com hits como Jeito Sexy, Fim de Tarde, Gulosa entre outros. Inicialmente, o grupo era formado pelos oito irmãos Celinha, Celinho, Deise, Kátia, Sidney, Simone, Sueli e Suzete.

Os integrantes conquistaram o público com suas vozes potentes e com um toque de referências ao gospel norte-americano. Com a premissa de celebrar a história do Fat Family, sua contribuição ao R&B e ao pop brasileiro, a nova turnê faz ode à música, à família e à energia contagiante da banda que conquistou o público — do Norte ao Sul do País — por meio de canções como “Fim de Tarde”, “Jeito Sexy” e “Eu Não Vou”.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, o grupo é muito bem-vindo a Goiás para realizar apresentações belíssimas para o trabalhador do comércio e para o público em geral. “Mais uma vez o Sesc traz um grupo incrível para realizar shows especiais, por isso estamos satisfeitos com essa programação que também celebra o mês da mulher”, afirma.



Os shows do grupo Fat Family em Goiânia, Anápolis e Caldas Novas são uma iniciativa do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.