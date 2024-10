Gabriely Miranda celebra um ano ao lado do jogador Endrick

A influenciadora digital Gabriely Miranda, de 21 anos, e o jogador Endrick, de 18 anos, completam um ano de relacionamento nesta terça-feira (8). Casada com a estrela do Real Madrid desde setembro deste ano, a loira relembrou o início do romance e celebrou a união com o amado nas redes sociais.

A jovem, que também atua como modelo, entrou para uma trend no TikTok que mostra casos em que ‘o destino brinca com as pessoas’ - frase tirada da canção "Meu Novo Mundo", do Charlie Brown Jr. Na primeira foto, Gabriely contou o que passava pela sua cabeça quando encontrou o atleta pela primeira vez.

“Vou para Ilhabela conhecer ele, somos amigos, nada vai acontecer”, pensou ela na época. Em seguida, compartilhou um clique ao lado do marido com a frase da banda comandada por Chorão. Na legenda, comemorou: “Um ano de nós, daqui para sempre”.

Endrick reagiu à publicação da esposa nos comentários. “Rapaz, verdade”, disse ele sobre a ação do ‘destino’ que formou o casal