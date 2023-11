Globo Repórter revela os encantos da Serra dos Pireneus, em Goiás

A cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás, famosa por suas ruas estreitas, lindas casas e igrejas do tempo do Brasil colônia é também rodeada pela imponente Serra dos Pireneus, que reserva belezas naturais com diversas particularidades.

No Globo Repórter que vai ao ar nesta sexta-feira (3), logo depois de Todas as Flores, o repórter Fábio Castro vai ao Parque Estadual da Serra dos Pireneus, localizado entre os municípios de Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, e visita a intrigante Cidade de Pedras, composta por rochas; onde mergulha na Caverna dos Ecos; e conhece as riquezas da história e cultura dessa região.

A aventura na Serra dos Pireneus começa na Cidade de Pedras, que só deve ser visitada na companhia de um guia experiente, já que o grau de dificuldade é alto, com 12 quilômetros de trilhas percorridos a pé. Mas, lá de cima, assim como as nuvens, é possível brincar com a imaginação e ver as rochas em formatos inusitados, como de animais, perfis e objetos.

O programa também conta a história desse pico, criado em 1871, quando o padre e médico naturalista francês François Henry Trigant des Genettes o avistou pela primeira vez. No município de Cocalzinho de Goiás, a equipe de reportagem descobre a Gruta dos Ecos que, com mais de 1,5 quilômetro de extensão, é a maior caverna do mundo composta pela rocha de nome micaxisto.

O repórter Fábio Castro conversa com o geólogo e analista ambiental José Carlos Ribeiro, que explica a formação da rocha. “Ela é formada, basicamente, por areia e argila. E com esse processo de muita temperatura e de muita pressão ela acabou virando micaxisto, que tem essa xistosidade que caracteriza essas estruturas planares, como se fossem folhas de papel”, afirma.

Na Serra dos Pireneus existem cerca de 35 espécies de mamíferos de médio e grande portes, além de mais de 200 espécies de aves. Em Corumbá de Goiás, o programa conta a história da Cristina Gianni, presidente da primeira instituição de proteção e abrigo particular de felinos silvestres autorizada pelo Ibama que, há 23 anos, se dedica aos cuidados de onças. Ao programa, ela revela que tudo começou com uma visita a um zoológico onde conheceu uma suçuarana chamada Pacato.

A cidade de Pirenópolis, mais antiga cidade da região, é um museu a céu aberto com ruas charmosas, igrejas centenárias, um conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No programa desta sexta-feira, o repórter Fábio Castro conhece os moradores da região que fazem questão de manter o estilo colonial em suas casas e vai ao interior do município para contar a história da Fazenda Babilônia, uma das mais antigas propriedades da Serra dos Pireneus.

“A Serra dos Pireneus é um lugar mágico que reúne natureza, história e aventura. A nossa equipe fez uma imersão durante semanas, que nos trouxe grandes surpresas. Foi divertido olhar para as pedras da Cidade de Pedras, assim como a gente faz olhando os formatos das nuvens. Me encantei com tanta gente interessada em preservar a história e a natureza. Elas são o exemplo de que é possível manter o Cerrado intacto e as tradições”, conta Fábio Castro.