Grace Venturini comanda arraiá neste sábado (15)

A cantora Grace Venturini vai animar o tradicional Arraiá Dona Lupulina, que acontece neste sábado (15), na sede da cervejaria, a partir das 18h, na Avenida Viena, no Jardim Europa, em Goiânia, com muito forró, comidas típicas, bebidas e quadrilha.



“Vamos ter pipoca, chica doida, quentão, maçã do amor, milho cozido e muito mais, junto ao cardápio normal da cervejaria. Vai rolar o festival de chope, que acontece todos os sábado, com chope à vontade com taxa fixa, e muita música ao vivo”, prevê Renata Farias, sócia do local.



Grace Venturini, convidada para ser a voz a animar a festa, é cantora consagrada no samba, MPB e axé, com mais e 30 anos de trajetória artística, e que nos últimos anos tem se destacado nos gêneros xote, forró e baião, típicos de festa junina. “A Grace Venturini fez o nosso Arraiá no ano passado e o pessoal curtiu bastante, então estamos trazendo essa atração mais uma vez”, conta Renata.



Haverá brindes para quem for vestido com roupas tradicionais. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, enquanto adultos pagam couvert artístico de R$20. Para mais informações e reservas: (62) 98219-0000