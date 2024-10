Guilherme Fontes conta como superou o tabagismo

O ator Guilherme Fontes, 57 anos, começou a fumar ainda na adolescência, com apenas 12 anos. Em um depoimento no Instagram, o artista afirma que abandonou o vício ao perceber que sua saúde ficava prejudicada e disse estar livre do cigarro há mais de 30 anos.

“Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente ‘o tal’. Estou há 36 anos livre dessa praga”, disse ele, contando que chegou a passar por uma breve recaída.

“Tive uma pequena recaída aos 28, 29 anos. Rápida. E foi só. A verdade é que é incrível a sensação de poder no ato de fumar. Pitar. Adorava. Só parei porque me fazia muuuuiiito mal.”

Segundo ele, a sensação de mal-estar provocada pelo cigarro foi determinante para abandonar o vício.

“Todas as vezes que conseguia parar o motivo era sempre o mesmo: estava 100 % intoxicado e doente. Caía doente de cama, entupido de secreção, gripado e assim era obrigado a parar de fumar. É assim que me livrei. Amém”, contou.

Após o depoimento, Guilherme ainda interagiu com seguidores que o parabenizaram e contaram seus casos pessoais.