Gusttavo Lima rebate críticas, após filho de 7 anos aparecer dirigindo em vídeo

O cantor Gusttavo Lima, de 34 anos, falou pela primeira vez sobre as críticas que uma publicação de sua mulher, Andressa Suita.

Na postagem da modelo, um dos filhos do casal, Samuel, de apenas 7 anos, aparecia dirigindo o carro da família dentro da propriedade deles, em Goiânia. O artista fez uma declaração durante um show, o vídeo da ocasião acabou viralizando nas redes sociais.

“Muito melhor o menino estar dirigindo do que fazendo outras coisas que não prestam”, rebateu.

Gusttavo explicou que pretende educar os herdeiros à moda antiga: “Você não pode colocar nem o menino dirigindo que já enchem o saco. Aqui é rústico, raiz, aqueles meninos das antigas”, ‘justificou’ o cantor durante um show. O momento de ‘desabafo’ está circulando nas redes sociais desde a última segunda-feira (15). Ele considera esse modelo de criação mais saudável do que o método moderno.

“O povo quer que deixe na frente do tablet, no telefone, na frente da tela do TikTok dançando? Muito melhor estar dirigindo do que fazendo outras coisas que não prestam”, acrescentou.

Na época do ocorrido, a delegada de Bela Vista de Goiás, Maguida D’ávila, informou que a situação seria analisada.