Jornalista Mariana Martins desabafa após infecção ao trocar silicone

A jornalista Mariana Martins usou as redes sociais para relatar uma infecção que sofreu após uma cirurgia de troca de prótese de silicone. A problema, segundo ela, foi causado por uma micobactéria, uma bactéria microscópica. Mariana relatou aos seguidores que denunciou o hospital onde o procedimento foi realizado para a vigilância sanitária de Goiânia.

Muito emocionada, a jornalista conta que, após momentos de dor e incertezas, precisou fazer uma nova cirurgia a um mês do casamento. “Infecção é algo que ninguém espera, principalmente em uma cirurgia estética, que você escolhe fazer para melhorar alguma parte do seu corpo”, lamentou.

Segundo o relato de Mariana, trata-se de uma bactéria mais resistente que prolifera em ambiente hospitalar. “Importante dizer que o que aconteceu comigo não foi erro médico. O resultado ficou lindo. Eu gostei muito. O que aconteceu comigo foi uma infecção que estava no ambiente hospitalar”, destacou a jornalista, que denunciou hospital à Vigilância Sanitária.

De acordo com o médico infectologista Marcelo Daher, as micobactéria podem envolver praticamente qualquer tecido, órgão ou sistema do corpo humano, e é mais frequente o acometimento na camada interna da pele. O tratamento é longo, segundo Marcelo, “um tempo maior do que o habitual para infecções”.

A transmissão da micobactéria MCR pode estar relacionada ao processo de esterilização e reprocessamento dos instrumentos e aparelhos utilizados em procedimentos invasivos, como cirurgias plásticas. Segundo Daher, o período de incubação da bactéria pode variar de duas semanas a 12 meses.