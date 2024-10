Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia presta homenagem ao filho

O ator Paulo Gustavo, que completaria 46 anos nesta quarta-feira (30), recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Uma das mais tocantes foi a da mãe do comediante, Déa Lúcia.

“Hoje, dia do humor, Paulo Gustavo completa 46 anos. Há 46 anos, eu me tornava mãe de um filho que só me trouxe alegria, amor, carinho e muito orgulho. Feliz aniversário, meu filho! Mamãe te ama!”, escreveu ela em seu perfil no Instagram. A publicação recebeu várias curtidas e mais de 5 mil comentários.

Morte

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, em 2021, após complicações da Covid-19. Ele foi casado com o médico Thales Bretas desde 2015. O casal é pai de Gael e Romeu, gerados por duas barrigas de aluguel nos EUA e nascidos em 2019. Paulo, que nasceu em Niterói (RJ), cidade sempre retratada por ele, também era diretor, roteirista e apresentador.