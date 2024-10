Mariana ferrão é atração do ‘Conexão Flamboyant’ nesta quinta-feira (10)

Mais uma edição do Conexão Flamboyant ocorre nesta quinta-feira (10), das 8 às 22 horas, no Deck Sul 1, do Flamboyant Shopping, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia.

O ingresso simbólico – doação de um livro novo -, dá acesso a aulões e talks shows a partir da presença de um time de personalidades. Estão confirmados Mônica Martelli, Maria Homem, Joyce Pascowitch, Ana Raia, Luciana Pianaro, Mariana Ferrão e muitos outros nomes ligados ao autoconhecimento e hábitos mais saudáveis, tanto do corpo quanto da mente.

Imersão

A jornalista especializada em saúde e CEO da Soul.me Mariana Ferrão (foto) assume o palco do evento das 17 às 22 horas oferecendo ao público uma experiência imersiva e anunciando as personalidades com muita descontração.

O evento é promovido pelo Grupo Flamboyant e suas unidades de negócio – Flamboyant Shopping, Flamboyant Instituto, Flamboyant Urbanismo e Flamboyant Agropecuária e conta com a participação ativa de patrocinadores - Rildo Lasmar, Academia Unus, Brutal Fruit e Flom - exibindo espaços interativos aos visitantes e muitas experiências.

Serviço:

Conexão Flamboyant 2024

Data: Quinta-feira, 10 de outubro

Horário: das 8 às 22h

Local: Deck Sul 1 e Garden Flamboyant – Flamboyant Shopping

Programação aberta ao público, mediante a doação de um livro novo