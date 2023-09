“O Buteco não é um show, é uma experiência”, diz Gusttavo Lima

Na véspera de seu aniversário de 34 anos, ele promete um evento histórico. O cantor Gusttavo Lima deve reunir milhares de fãs neste sábado (2), a partir das 12 horas, na 4ª edição do Buteco, no estacionamento do Estádio Serra Dourada.



No palco, um desfile de grandes atrações da música sertaneja, com shows do dono da festa, de Maiara e Maraisa, Simone Mendes e Eduardo Costa. A organização não divulgou a ordem das apresentações, mas, assim como nos anos anteriores, a expectativa é que o Embaixador feche a programação sendo acompanhado por cerca de 50 mil pessoas.



Gusttavo Lima vai trazer vários hits da carreira, como Balada Boa, Gatinha Assanhada, Jejum de Amor e Fala Mal de Mim, além de canções do repertório do novo DVD, Paraíso Particular, gravado recentemente na mansão do artista, caso da canção Oficializar, recém-lançada com Maiara e Maraisa.



“Vamos fazer uma edição impecável, com uma estrutura de tirar o fôlego e um time de convidados de peso para ninguém ficar parado”, convida o artista, em entrevista ao Jornal O Popular.



A TV Anhanguera é a emissora oficial do festival. Depois de Goiânia, o Buteco segue para Porto Alegre (23/9), Salvador (14/10), Recife (21/10), Belém (18/11), Manaus (02/12) e Florianópolis (29/12). Confira o bate-papo com o sertanejo.



O que os fãs podem esperar do Buteco 2023 em Goiânia?

Podem esperar por mais um evento incrível e planejado com muito carinho em todos os detalhes. Costumo dizer que o Buteco não é um show, é uma experiência diferente e é justamente com essa proposta de vivermos momentos únicos que desembarcaremos com nosso festival novamente em Goiânia, realizando uma edição impecável, com uma estrutura de tirar o fôlego e um time de convidados de peso para ninguém ficar parado. Vamos fazer história e, para completar, no sábado é a véspera do meu aniversário de 34 anos, então, o aniversário é meu, mas a festa é nossa e eu espero todos vocês.



A 4ª edição chega com um line-up de peso, com Maiara e Maraisa e Simone Mendes, por exemplo. As duas atrações inclusive participaram do DVD Paraíso Particular. Como surgiu a ideia de repetir o convite para elas no Buteco?

Maiara e Maraisa estão com a gente em algumas edições do Buteco pelo Brasil e há algum tempo a galera já vinha pedindo bastante a participação delas em Goiânia. Neste ano, tivemos a alegria de poder atender a esses muitos pedidos e posso dizer que é motivo de grande felicidade contarmos com elas nessa edição. A Simone chegou há pouco tempo ao nosso time, fazendo um sucesso enorme e também não poderia ficar de fora desse Buteco em Goiânia.



Quem também participa do Buteco é o Eduardo Costa. Como é a sua relação com ele e como surgiu a ideia de chamá-lo? Você pensa futuramente em fazer um projeto com ele?

Nossa relação é de longa data. Para quem não se lembra, ele esteve comigo no DVD Ao Vivo em São Paulo e gravamos juntos Cheiro de Shampoo, que é um clássico da música sertaneja da dupla Chrystian e Ralf. Com a correria do dia a dia, a gente perdeu um pouco do contato, mas acabamos nos reencontrando recentemente e desde o começo de 2023 ele começou a participar do nosso Buteco com uma repercussão incrível. Esse também é um dos nomes mais pedidos em todas as edições e que fizemos questão de trazer para Goiânia. Sobre projetos juntos, por enquanto não temos nada em andamento, mas ele deve seguir com a gente no festival por bastante tempo.



O que representa na sua carreira o novo DVD, gravado recentemente na sua casa em Goiânia?

Considero esse DVD o melhor álbum que produzi na minha carreira até aqui, pois ele foi feito com todo meu coração. Sempre procurei me dedicar ao máximo a cada um dos meus trabalhos, mas, dessa vez, tudo teve um gostinho mais especial, pois voltei a compor, consegui fazer tudo com tranquilidade e exatamente do jeitinho que eu imaginava, além de ter gravado esse projeto na minha casa, no meu Paraíso Particular, que é o lugar que eu mais amo. Por tudo isso, esse DVD representa um momento verdadeiramente único da minha trajetória e da minha vida. Acabamos de disponibilizar o Volume 2, com mais três faixas inéditas, incluindo o feat com a Ana Castela, e a ideia é seguir com um planejamento de lançamentos de singles e EPs ao longo dos próximos meses.



Em 2023, você celebra 15 anos de carreira. Quais foram os maiores desafios que enfrentou ao longo do caminho?

Tive alguns momentos de baixa. Em 2014, por exemplo, praticamente quebrei e tive de recomeçar do zero. Fora as perdas que tive da minha mãe em 2015 e da minha irmã, Luciana em 2012. Quando minha irmã partiu, pensei em não cantar mais, voltei para casa dos meus pais em Minas Gerais e estava disposto mesmo a abandonar a carreira, porque acredito que não adianta termos tudo, se não pudermos estar perto da nossa família e das pessoas que a gente ama. Mas, graças a Deus, consegui ter fé e força e pessoas boas ao meu lado que me incentivaram a não desistir.

Sua música muitas vezes aborda temas relacionados ao amor e relacionamentos. Como a sua vida pessoal influencia suas letras e o processo de montagem de repertório?

Desde a época em que cantava em barzinhos, sempre gostei muito dessa linha romântica, com músicas que falam sobre sentimentos. Para o meu repertório, costumo selecionar faixas que possam fazer parte da vida das pessoas. É claro que a minha experiência, minha vida pessoal no caso, tem alguma influência nesse processo, mas meu principal objetivo é pensar primeiramente nos fãs. Quando estou produzindo um novo álbum, por exemplo, já fico imaginando a galera cantando cada uma das canções e é esse o direcionamento que sigo para escolher se uma faixa vai entrar no projeto ou não. Além disso, estudo bastante o mercado: se eu for fazer show em um determinado local, por exemplo, procuro saber o que está tocando por lá e também acrescento algo que é sucesso na região.



Além do lançamento do novo DVD, quais os projetos ainda para 2023? Você pensa em contar sua história numa série ou filme futuramente?

No momento, a ideia é seguir focado no lançamento do DVD, que, graças a Deus e ao público, está conquistando uma repercussão maravilhosa desde quando apresentamos as primeiras faixas que saíram em tempo recorde: com apenas nove dias após a gravação. Além disso, sigo em um trabalho constante para sempre estar trazendo novidades e coisas diferenciadas. Já existe sim a ideia de contar minha história em um filme ou uma série. Isso é algo que já está em planos, mas ainda vamos definir formato e tudo mais.



SERVIÇO

Show: 4ª edição do Buteco do Gusttavo Lima

Atrações: Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Eduardo Costa e Simone Mendes

Data: sábado (2/9)

Horário: Abertura dos portões a partir das 12 horas

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada / Av. Fued José Sebba, n. 1170, Jardim Goiás

Ingressos: A partir de R$ 350 (Unissex - Meia Solidária)

Classificação: 18 anos

Mais informações: baladapp.com.br