Orum Aiyê Quilombo Cultural apresenta espetáculos de palhaçaria em Goiânia

Neste mês de outubro, a infância ocupa o palco do Orum Aiyê Quilombo Cultural. Para celebrar o dia das crianças, serão apresentados três espetáculos de palhaçaria cujo protagonismo é de artistas pretos.

Nesta sexta-feira (11), o espetáculo “Minha Vida de Palhaço” abre a programação. Na sequência é a vez, da peça “O bambolero”, no sábado (12). Fechando as atrações está o espetáculo “Mocotó Ooohhh!!!”, no domingo (13).

As apresentações acontecerão às 19h30 na sede do Orum, localizado na Rua 10, quadra L, lote 10, no Residencial Nossa Morada. Os ingressos para o evento custam R$15 inteira e R$7 a meia (para todas aquelas garantidas por leis, além de pessoas negras). Ainda há possibilidade do ingresso social, de R$10 mais um quilo de alimento ou um kit higiene.

O evento faz parte do projeto de manutenção de dinamização de empresas e espaços culturais do edital 19/2023 aprovado pela lei Paulo Gustavo.

O objetivo deste evento é levar a palhaçaria, arte da insubordinação, da insurreição e do erro para as crianças. “O palhaço representa uma mistura de ingenuidade e, em contraponto, de esperteza, trazendo a naturalidade no erro do ser humano com o ar da comicidade. Ele traz, assim, a possibilidade de ser leve diante de uma sociedade que constantemente cobra uma perfeição no mercado de trabalho, estética, social, algo que é inalcançável simplesmente por sermos humanos”, compartilha Raquel Rocha, produtora do projeto. Ela compartilha a produção deste trabalho com Marcelo Marques, Rafaela Rocha e Matheus Alcântara. Bruce Perrez Kpade está na assistência de produção.

Sobre Orum Aiyê Quilombo Cultural

Fundado por Raquel Rocha e Marcelo Marques, nessa encruzilhada de valores e ideologias afro centradas, o Orum Aiyê segue o caminho da resistência, do afro afeto, do sorriso surgido a partir do compartilhar da memória preta e da força que se sente em estarmos todos em estado de Ubuntu - ‘uma pessoa é uma pessoa por meio de outras pessoas’.

Trata-se do Quilombo Cultural que surge de forma inovadora na região Norte de Goiânia visando ações que vão de encontro à luta anti-racista, pensando ações afirmativas que potencializam o protagonismo, formação e produção assim como empoderamento artístico preto

Sobre Marcelo Marques

Palhaço, ator, circense , diretor mestre em Educação transdisciplinar em goiânia desde 2004 é co-fundador do Orum Aiyê Quilombo. Viajou o mundo com a Arte Circense levando espetáculos em diversos locais culturais como o Sibio, Festival Internacional de Teatro, na Romênia em 1998, Festival de Almada em Portugal em 1999, no Theater Der Welt em Berlim, EXPO Hannover na Alemanha, assim como outros festivais em Itália e na França.

Seu caminhar artístico o levou a participar, para além dos palcos teatrais e de rua, de programas de TV como o quadro Circo do Faustão, além de apresentações em outros programas como Xuxa no Mundo da Imaginação , Turma do Didi e participações em novelas como Desejos de Mulher, Coração de Estudante, entre outras.

Serviço:

Orum Aiyê Quilombo Cultural apresenta três espetáculos de palhaçaria no fim de semana das crianças

11/10 - “Minha Vida de Palhaço”, com Marcelo Marques

12/10 - “O bambolero”, com Saracura do Brejo

13/10 - “Mocotó Ooohhh!!!”, com Marcelo Marques

Horário: 19h30

Ingressos: R$15 inteira; R$7 meia (pessoas garantidas por lei e pessoas negras) e ingressos sociais a R$10 reais mais um quilo de alimento ou kit higiene. Os itens arrecadados serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Local: Orum Aiyê Quilombo Cultural, (Rua 10, Qd L, Lt. 10, Residencial Nossa Morada - Goiânia/GO)