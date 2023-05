Parceria de Marília Mendonça e Zezé Di Camargo e Luciano bate 100 mil visualizações

Guardada desde outubro de 2020, uma parceria de Zezé Di Camargo, o irmão Luciano e Marília Mendonça (1995-2021) veio à tona só agora.

Fã declarada dos sertanejos, foi a rainha da sofrência quem escolheu "Você Não É mais Assim" (2000). A canção está disponível nas plataformas digitais e também no canal da cantora com cenas inéditas dos bastidores do encontro.

“Fizemos tudo em Goiânia, uma noite de cinco horas, gravando, com muita diversão, piadas, bate-papo, contando as histórias dela de quando ela fugia de casa para assistir aos shows de Zezé Di Camargo e Luciano. Foram momentos especiais e, graças a Deus, foram registrados”, conta Zezé.

“Quando gravei, a pretensão era lançar logo em seguida, mas era durante a pandemia e, como era um produto grande, com várias participações e por conta dessa crise sanitária deixamos naquele momento quieto. Infelizmente, aconteceu a tragédia com a Marília. Vendo a comoção da família e de todo o Brasil, vi que eu não tinha o direito de lançar nada, seria desrespeitoso. Deixei tudo para frente, finalizei o produto e entreguei para a mãe dela decidir”, explica ele.

Preferida

A composição era uma das preferidas da cantora da discografia dos irmãos. A parceria faria parte de uma websérie que os irmãos sertanejos vinham realizando para celebrar os 30 anos de carreira. Em poucas horas de postagem na sexta-feira (12), o vídeo ultrapassou 100 milhões de visualizações até o fechamento desta edição.

“Marília é uma lembrança viva na cabeça das pessoas. A impressão que a gente tem é que ela não partiu, que ela está viajando. Ela está viva no coração do povo brasileiro. Já chorei um milhão de vezes vendo nossos vídeos... Gravar com a Marília foi um privilégio”, reforça Zezé.