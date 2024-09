Rosane Gofman revela retirada de câncer no útero

Rosane Gofman, 66, revelou que passou por uma cirurgia de retirada de um câncer no útero. A atriz descobriu a doença ao fazer exames de rotina. "Fiz meu exame anual, descobri um pólipo no útero e deu malignidade. Era câncer", explicou ela em uma transmissão ao vivo no Instagram nesta terça-feira (10).

Por conta do diagnóstico, Gofman precisou passar por uma cirurgia e fez a retirada do útero. "Graças a Deus era coisa pequena. Fiquei uma semana internada, fiz a cirurgia, fiz a histerectomia total. Tirei tudo", afirmou.

Rosane disse estar bem após os procedimentos e falou sobre sua recuperação. "Não vou precisar fazer mais nada porque era pequenininho e saiu tudo", mencionou ela.

A artista precisou cancelar as três apresentações de seu espetáculo "Sempre Soube", no Rio de Janeiro. Gofman confirmou que pretende anunciar novas datas em breve.