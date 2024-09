Sandy se declara para Júnior no Dia do Irmão

O Dia do Irmão foi comemorado nesta quinta-feira (5), e a cantora Sandy, de 41 anos, aproveitou a data para prestar uma homenagem ao irmão, Junior Lima, de 40 anos. Ela resgatou uma foto de quando a dupla era criança, antes mesmo da criação do Sandy & Junior, duo infantil que fez sucesso nos anos 1990 e 2000.

“Seja uma dupla estilosa com seu irmão assim como eu fui com o meu. Mas ó, de verdade... Te amo, Junior, meu eterno parceiro (o melhor de todos)! Que sorte a minha ser tua irmã. Obrigada por ser você. #diadoirmao”, disse ela, em uma postagem feita no seu perfil no Instagram.

Na foto, o caçula aparece com um look todo jeans e a mais velha estava com um vestido branco e bota. “Quanto estilo desde 1984”, elogiou um seguidor. “Os irmãos mais amados do Brasil”, disse outro.