Temporada Mais Araguaia começa amanhã em Aragarças com show de Cleber & Cauan

A dupla Cleber & Cauan abre a edição de 2024 do Mais Araguaia, nesta quinta-feira (27), em Aragarças. A partir das 21h, os sertanejos vão subir ao palco do Governo de Goiás, montado na Avenida Beira Rio em parceria com a prefeitura, para apresentar as músicas do novo álbum “Saúde Mental”, DVD que foi gravado no início deste ano.

O espetáculo também vai contar com sucessos da dupla e hits consagrados ao longo da carreira. Cleber & Cauan destacam que o show contará com músicas mais românticas e outras mais animadas, prometendo envolver o público durante toda a apresentação. “Tem pra todos os gostos”, frisam. A cantora Jordana Felix fecha a noite de shows, às 23h.

Mais Araguaia

A temporada Mais Araguaia 2024 é uma realização do Governo de Goiás para fomentar o turismo na região, em parceria com as prefeituras de Aragarças, Aruanã, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia.

Com uma proposta diversificada de shows que vão do sertanejo ao rock, DJs, artistas regionais e nacionais vão se apresentar nos principais centros turísticos banhados pelo rio Araguaia. A cantora Naiara Azevedo é destaque no domingo (30), em Aragarças.



Já em Aruanã, em parceria com o Sesc Goiás, nomes como Almir Sater (5 de julho), Victor & Leo (12 de julho) e Leonardo (19 de julho) estão confirmados no palco do governo do estado.

O objetivo da temporada é proporcionar uma programação repleta de cultura, entretenimento, segurança, educação ambiental e geração de renda para os municípios do Vale do Araguaia. Durante todo o mês de julho, a região recebe mais de 1 milhão de turistas que buscam as praias e águas quentes do Araguaia para lazer e descanso.