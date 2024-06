TIM Music Goiás desembarca em Goiânia neste fim de semana

Neste sábado e domingo, dias 8 e 9 de junho, a partir das 16 horas, será realizado pela primeira vez em Goiânia o TIM Music Goiás, o maior evento gratuito de música brasileira. De classificação livre, gratuito e sem necessidade de retirada de ingressos, o festival promete celebrar a diversidade de ritmos no Centro Cultural Oscar Niemeyer com muita música, encontros inéditos e valorização da cultura goiana.

Segundo a organização, o espaço está sujeito a lotação, por isso é orientado ao público que chegue mais cedo para curtir os shows. O evento contará ainda com uma megaestrutura com praça de alimentação, banheiros e bares.

O Tim Music Goiás é realizado com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, patrocínio da TIM e realização da produtora Fluir Experiências.

Confira os detalhes da programação e previsão dos horários dos shows:

Sábado – 08 de junho

16h – Abertura dos portões

16:30 – Pedra Bruta convida Maduli

17h – Sandra de Sá

19h – Maíra convida Banda Madá

20h – Luiza Martins

22h – Iza

Domingo – 09 de junho

16h – Abertura dos portões

16:30 – Dj Mucio convida Mario Broder

17h – Gilsons

19h – 7meia2

20h – Marcelo Falcão

22h – Hungria

Horários dos shows estão sujeitos a alteração, sem aviso prévio.

Serviço: TIM Music Goiás

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Endereço: GO-020 - Chácaras Alto da Glória, Goiânia - GO

Data: 08 e 09 de junho de 2024

Evento gratuito: CLASSIFICAÇÃO LIVRE – SUJEITO À LOTAÇÃO.

Abertura dos portões: às 16h