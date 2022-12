Virginia Fonseca é eleita influenciadora do ano em premiação internacional

A influenciadora digital Virginia Fonseca, 23, ganhou o prêmio de influenciadora brasileira do ano na premiação People's Choice Awards. A brasileira tem mais de 41,1 milhões de seguidores em seu Instagram e costuma mostrar sua rotina do dia a dia com o marido, Zé Felipe, 24, e suas duas filhas, Maria Flor e Maria Alice.

Fonseca foi para Santa Monica, na Califórnia, para receber o prêmio na noite desta terça-feira (6). "Toda honra e glória a Deus! Vencer esse prêmio é um mix de emoções, estou aqui na Califórnia pelo meu trabalho. Hoje recebo esse prêmio graças ao meu trabalho, apoio da minha família, os votos dos meus fãs e a central de fãs que estiveram ali todos os dias postando", afirmou ela.

Concorriam na categoria com a influenciadora nomes como Arthur Aguiar, Gloria Groove, Luva de Pedreiro, Jade Picon, Luísa Sonza, Vanessa Lopes e Yarley. Em seu Instagram, Fonseca compartilhou um vídeo andando pelo tapete roxo da premiação, ao lado de seu marido. O registro já ultrapassa os 2,5 milhões de curtidas, além de 22,8 mil comentários.

Em meados do mês de outubro, a influenciadora foi acusada por internautas de supostamente usar o nascimento de sua filha para gerar engajamento nas redes, ao gravar danças com Maria Flor recém-nascida e lançar uma linha de produtos voltada para bebês. Na época, o nome dela chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Toda a renda da marca, intitulada Maria's Baby, deverá ser usada para a criação delas e no futuro a ideia é que ambas tomem conta da empresa. Pouco tempo após receber as críticas, Fonseca atingiu a marca de 40 milhões de seguidores no Instagram e comemorou dizendo: "Sou um ser humano como todos vocês, irei acertar, errar, sorrir, chorar, mas desistir nunca será uma opção para mim".

