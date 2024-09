Will Smith vai se apresentar no Rock in Rio

Will Smith foi anunciado no Rock in Rio como atração do dia 19 de setembro, que tem o cantor Ed Sheeran como uma das atrações principais.

O ator e rapper vai se apresentar no Palco Sunset. Outras atrações do dia são Jão, Joss Stone, Charlie Puth e Gloria Groove. Os ingressos seguem à venda.

A 40ª edição do Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Muitos não sabem, mas Smith é ator, rapper, produtor e vencedor do Oscar e do Grammy. Ele começou sua carreira musical na dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Em 1997, iniciou a carreira solo que rendeu hits como "Men in Black".

Nos últimos tempos, ele vinha se dedicando somente a filmes, mas anunciou o retorno para o mundo da música este ano, ao lançar músicas como "You can make it" e "Work of art".