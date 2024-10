Zé Felipe cancela médico de Maria Alice e diz que filha tem jeito de andar de Leonardo

O cantor Zé Felipe, de 26 anos, surpreendeu sua mulher, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, ao desmarcar uma consulta que ela havia feito para a filha mais velha do casal, Maria Alice, de 3 anos.

Isso, porque a criança tinha uma consulta com ortopedista agendada para o início desta semana. A mãe queria investigar a forma de andar de Maria, mas segundo Zé não tem nada demais, pois é o mesmo andar do avô paterno, o sertanejo Leonardo, de 61 anos.

“Estava pronta para ir ao médico com a Maria Alice, e Zé cancelou. Ela anda igual ao Leo. A gente tinha marcado ortopedista para ela, e Zé Felipe falou: ‘Não vai! Ela saiu do meu saco, eu saí do saco do meu pai, e ela vai andar assim”, disse Virginia em um vídeo postado nos Stories do seu perfil no Instagram.

Nas imagens é possível ver a primogênita pedindo para ir ao médico “cuidar da perna”, e Zé Felipe dá a notícia à menina. “Você não vai. Eu cancelei. Você vai brincar”, avisou ele, pedindo para que a filha desfile ao sair do seu colo.