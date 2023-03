Adele anuncia pausa na carreira: ‘Não vão ouvir falar de mim’

Aos 35 anos, Adele anunciou no fim de semana que vai dar uma nova pausa na sua carreira. O anúncio aconteceu durante um show em Las Vegas (EUA). A cantora deu um depoimento sincero e emocionado.



“Minha vida é minúscula. Eu realmente não saio de casa e isso é por escolha. Minha vida costumava ser enorme quando eu era mais jovem. Mas quanto maior minha carreira, mais assustada e ansiosa eu fico. Eu saio com meus cachorros, meu filho e meu namorado. Nas sextas e sábados, fico realmente ansiosa”, iniciou.



“É como sair à noite e ver meus amigos. Isso me trouxe de volta à vida. Normalmente fico com frio na barriga e fico nervosa (com apresentações), faço uma pequena oração nos bastidores e cruzo os dedos”, contou Adele. “Vou fazer uma pausa e vocês realmente não vão ouvir falar de mim. Porque vocês sabem o que eu sou: eu sou uma reclusa absoluta”, disse a britânica, confirmando que a pausa de acontecer até o final deste ano.



A próxima fase já planejada de show da artista acontecerá de junho a novembro em solo americano. A loira planeja, inclusive, gravar uma das apresentações para posteriormente lançar um filme-concerto para seus fãs.