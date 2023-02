Amanda do ‘BBB-23’, viveu relacionamento abusivo

A médica Amanda Meirelles, de 31 anos, também viveu uma relação abusiva (como a que Gabriel e Bruna Griphao no BBB-23). Recentemente, a sister fez um desabafo sobre um namoro de cinco anos e meio, que deixou marcas. “Relacionamento abusivo a gente nunca percebe quando está dentro. Tenho uma autoestima bem baixa”, lembrou.

Amanda contou que o então namorado a humilhava com comentários sobre seu corpo. “Chegou ao ponto de a gente não transar, ele falava que não tinha tesão, que não tinha vontade de transar comigo, porque eu ‘estava gorda’. Eu tenho uma insegurança… Eu fiquei cinco anos e meio com essa pessoa. Cinco anos e meio! E sofro as consequências desse relacionamento até hoje. E eu não via enquanto estava com ele”, disse.

Ainda nos primeiros dias de confinamento, Amanda se envolveu numa confusão na web, quando surgiu a informação de que ela estaria namorando. Os boatos se intensificaram quando a ex-sogra da médica teria compartilhado fotos dela ao lado de um rapaz. A equipe da médica, natural do Paraná, desmentiu a história e confirmou que Amanda está solteirissima. Desde então, muitos internautas estão ‘shippando’ (torcendo) por um romance entre ela e o lutador Antônio Cara de Sapato.