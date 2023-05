Amanda ressalta mudança de rotina após ser campeã do ‘BBB23’

Há pouco mais de um mês, a vida de Amanda Meirelles, de 32 anos, sofreu a maior reviravolta que a médica, natural do Paraná, poderia imaginar. A loira se tornou campeã da 23ª edição do Big Brother Brasil e embolsou o maior prêmio da história do reality: R$ 2,88 milhões.



Agora milionária, Amanda fala sobre as principais transformações que passou. “A minha rotina mudou muito! Antes eu vivia no hospital, agora estou descobrindo um mundo de muitas oportunidades e possibilidades. É muito diferente!”, diz.

Apesar de tudo, ela não pretende deixar para trás a Amanda que o público conheceu. Passando a maior parte do tempo agora em São Paulo e aberta a ir para onde estiverem as melhores perspectivas, ela continua mantendo sua casa no Paraná.

“Minhas coisas ainda estão por lá. Não me mudei ainda para São Paulo, mas estou pensando em vir para cá devido às oportunidades de trabalho. Ainda assim, pretendo manter o meu apartamento em Curitiba para poder ficar mais próxima dos meus amigos, porque ainda tenho aquele sentimento de casa por lá”, explica.