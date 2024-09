Ana Castela lança música que estava guardada desde adolescência

A cantora Ana Castela, de 20 anos, divulgou sua nova música, "Veterinário". A faixa do DVD “Herança Boiadeira” foi escrita pela artista durante sua adolescência e marca o fim dos lançamentos de seu novo projeto.

“Essa canção não é de agora, escrevi há um tempo ao lado de uns amigos e guardei para o momento certo. Percebi que era a hora de trazer ela de volta. Os fãs sempre gostaram muito, pois um tempo atrás eu soltei um pedacinho dela”, revelou a artista, que é natural de Amambaí, no Matro Grosso do Sul.

Em suas redes sociais, a dona do hit "Ram Tchum" aproveitou a trend que mostra as mudanças das pessoas na transição da adolescência para a vida adulta. “Perdendo os traços de adolescente”, escreveu na legenda.

Fazendo em média 18 shows por mês, Ana Castela revelou recentemente, que entre os intervalos gosta de descansar em seu rancho, em Londrina (PR). “Acabo curtindo no mesmo lugar de sempre, que é no meu rancho (localizado a poucos metros do endereço atual)”, disse. Seu rancho conta com muita área verde, ela tem cavalos e gado. Também adora andar de buggy no espaço, além de fazer festa para reunir os amigos e família.