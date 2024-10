Angélica diz que não se sente a vontade para deixar pernas e barriga de fora

A apresentadora Angélica comentou sobre as mudanças no seu estilo de roupa e disse não mais se sentir confortável em deixar pernas e barriga de fora, como fez durante anos na década de 1990, quando comandava programas infantis.

Aos 50 anos, mãe de três filhos, e casada com o apresentador Luciano Huck, ela avalia que tudo tem seu tempo, e que chegou a uma fase em que prefere o corpo mais coberto.

“Já usei muito shortinho na vida, está bom. Já deu porque tudo tem seu momento… Não me sinto bem de shortinho mais”, declarou ela em participação no podcast Ambulatório da Moda.

“Me sinto bem com a barriga de fora? Também não me sinto mais bem com a barriga de fora”, disse.

A loira reforçou que as mudanças fazem parte da sua nova fase profissional e do amadurecimento. Mas pondera que não é nada fixo: “A não ser que seja uma personagem, para ensaio fotográfico, mas para sair em público, não mais”, completa a famosa.