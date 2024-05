Atriz Isabella Santoni se casa no civil com milionário Henrique Blecher

A atriz carioca, Isabella Santoni, de 29 anos, impressionou ao escolher um macacão branco para se casar no civil com o empresário Henrique Blecher, de 47 anos. A cerimônia foi realizada na residência do casal, no último domingo (12) e, através de suas redes sociais, a loira afirmou ter escolhido o look três dias antes.

“Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher”, escreveu a atriz de "Dom" (Prime Video).

Ainda que a celebração tenha sido simples, Isabella investiu R$ 15.800 na peça produzida pela estilista Lethicia Bronstein, apresentada no último desfile de alta costura.

“Só @lethiciabronstein pra me salvar 3 dias antes do civil. Macacão branco clássico com pérolas off white pra dar contraste e scarpin pra não errar!”, escreveu Santoni, que ficou famosa como a Karina de "Malhação Sonhos" (Globo).

O casamento ocorreu cerca de seis meses após o casal assumir o romance ao público. Henrique já foi casado com Emanuelle Araújo, atriz que viveu Dandara, a madrasta da personagem de Isabella em "Malhação", e tem duas filhas de relacionamentos anteriores: Nina, 18, e Vitória, 3. Ele é fundador de uma empresa de investimentos de imóveis de luxo que, em 2022, foi vendida por R$ 180 milhões. Em 2021, foi escolhido como Carioca do Ano em Empreendedorismo pela revista Veja-Rio.