Cíntia Chagas se desculpa por ter defendido mulher submissa ao homem

A professora e influenciadora Cíntia Chagas usou seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (11), para se desculpar por falas anteriores, nas quais defendia submissão da mulher ao homem. A mineira, que enfrenta divórcio com acusações de agressão do ex, o deputado Lucas Bove (PL), ainda disse que está sendo acolhida nas redes sociais.

Nos Stories, ela compartilhou uma nota do movimento Coalizão Feminina, que fez carta em seu apoio e agradeceu a atitude. “Em vez de me execrarem publicamente, deram-me apoio. Confesso que estou surpresa e emocionada... Senti-me abraçada”, disse Cíntia.

Em seguida, a famosa, que tem mais de 6 milhões de seguidores, justificou os seus posicionamentos conservadores: “Àquela época, quando eu disse que a mulher deveria se submeter ao homem, eu fazia referência ao ato de esperar o marido para jantar, à necessidade de o casal passar mais tempo junto. Apesar da minha boa intenção, a minha fala foi infeliz e suscetível a interpretações.

"Tenho a minha independência financeira desde os 23 anos e tento, diariamente, mostrar a importância do estudo, da profissão e da dedicação para a mulher”, acrescentou.

“Peço desculpas e assumo o compromisso de usar as minhas redes sociais tais quais molas propulsoras da autonomia financeira das mulheres”, finalizou.