Claudia Raia lembra que foi julgada por namorar Jô Soares

Aos 57 anos, a atriz Claudia Raia relembrou o relacionamento que viveu com o apresentador Jô Soares, que morreu em 2022. A mãe de Enzo, Sophia e Luca comentou sobre as dificuldades de namorar ‘alguém com aquele shape’, os desafios da diferença de idade. Ao todo, eles ficaram juntos de 1984 a 1986.

O depoimento foi dado para a série documental "Beijo do Gordo", disponível na Globoplay.

“Não sei te dizer como é que comecei a namorar com ele, porque, para mim, era difícil namorar com uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu. Ele tinha 30 anos a mais que eu”, relembrou a artista.

Ela ainda afirmou que foi muito julgada pela diferença de idade entre eles. “Todo mundo achando estranhíssimo aquela garota que tinha acabado de chegar, linda, gostosona, que todo mundo queria pegar... Assim, ‘que absurdo’. Tinha uma coisa muito de preconceito, a coisa da idade também, e eu simplesmente não quis saber disso”, disse.

“Foram quase três anos de relacionamento, muito intensos mesmo. Digo para você que tudo que eu sou, como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. É um dos grandes amores da minha vida”, refletiu Claudia.