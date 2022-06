Cleo conta suas vivências em livro

Prestes a completar 40 anos, Cleo acaba de lançar um livro: "Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar". Os textos marcam a estreia da atriz e cantora na literatura e foram escritos em parceria com Tatiana Maciel. São apresentados como obra ficcional, mas trazem muito das vivências das autoras.

O título da obra parte da realidade de vida da filha da atriz Glória Pires e do cantor Fábio Júnior.

“Todo mundo que amei já me fez chorar, mas alguns desses choros foram resolvidos depois, que é o mais importante. Afinal de contas, não somos perfeitos e às vezes machucamos as pessoas”, explica.

Cleo afasta a ideia de que os textos são baseados apenas nas vivências das autoras. “É um trabalho que tem muitas mulheres. A ideia era mostrar como todas nós estamos constantemente envolvidas em relacionamentos que podem nos fazer mal”, conta a multiartista carioca, que acaba de lançar também uma websérie baseada no livro. Nos próximos dias, será uma música.