Dançarina Jess Anjos se dedica a criar conteúdos em redes sociais

Jess Anjos, de 25 anos, é dançarina e vem se dedicando cada vez mais para o trabalho de criadora de conteúdo digital. Com um currículo que inclui trabalhos como bailarina do balé do Faustão e para artistas renomadas como Anitta e Ludmilla, a gata encontrou nas redes sociais uma nova forma de expressão.

“É engraçado como a dança, a arte, me trouxeram o pontapé inicial para começar a trabalhar com internet. Eu sempre usei as redes sociais pra me expressar também, pela dança e além dela, como na moda também. E trabalhar com artistas, na televisão, me trouxe um pouco de visibilidade nas redes e isso fez com que as marcas começassem a chegar diretamente a mim”, reflete.

Sobre a relação com os chamados ‘haters’ (ou, em português, odiador, que é um termo usado na internet para classificar pessoas que postam comentários de ódio), Jess afirma que mantém uma postura firme e que consegue lidar bem.

“Eu sempre me posicionei e, enquanto uma mulher preta... não é novidade que algumas pessoas se incomodem com posicionamentos que vão ao contrário do que elas pensam e isso, infelizmente, gera o hate”, diz.

“Consigo lidar muito bem com as críticas, maaaaas é claro com a terapia em dia”, complementa, aos risos.