Deborah Secco desabafa sobre julgamentos

Deborah Secco usou as redes sociais para fazer um desabafo. Ela postou em seu perfil no Instagram um vídeo refletindo sobre julgamentos e como lida com essa situação. “Um desabafo sobre essa busca cada vez mais intensa sobre me conhecer melhor”, escreveu ela na legenda.



Na gravação, a atriz começou deixando um aviso aos fãs. “Você será julgado independente do que você faça, do que você escolha, de quem você seja, afinal somos tão diferentes e plurais.”



Em seguida, Deborah falou sobre como lida com o tema. “Com o tempo eu fui tirando um pouco a importância desse julgamento do outro e fui colocando essa importância em mim, no meu julgamento e no que de fato eu acho que eu sou, no que me faz feliz e em quem eu quero ser. Com o tempo, não fui precisando mais dessa validação dos outros e coloquei isso em mim mesma.”



“Eu sinto que cada vez mais eu me tenho, me conheço, me respeito. Com todas as minhas qualidades, meus defeitos, meus erros, acertos... e tentando ser cada vez mais livre”, completou.