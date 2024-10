Fani Pacheco revela que sofreu bullying na faculdade

A ex-BBB Fani Pacheco é a mais nova médica do pedaço, e em seu Instagram já disponibiliza um link para o agendamento de consultas com ela, que vai continuar fazendo palestras e eventos pelo Brasil.

Formada em Medicina em agosto deste ano, a loira revelou que não foi fácil concluir o seu objetivo. Fani disse que sofreu bullying na faculdade, durante o curso universitário, em seu primeiro ano de estudos.

“Eu sofri preconceito no início da faculdade de alguns professores. No início eu era assunto, então foi bem difícil, foi um bullying mesmo”, disse ela em entrevista à revista Quem.

“Por mais que eu tivesse dinheiro guardado, não esperava tanto custo. Meu pai me ajuda, mas é muito cara a mensalidade. Nem tenho coragem de falar porque dá até vergonha pagar uma mensalidade dessa. Você paga por um sonho mesmo, né? Nem sei se eu recupero o dinheiro que investi”, acrescentou.

A gata, de 42 anos, ficou famosa por participar do Big Brother Brasil 7, em 2007. No reality, viveu um triângulo amoroso com Íris Stefanelli e Diego Gasques, o Alemão. Após o programa, ela posou nua e atuou como modelo.