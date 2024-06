Flávia Alessandra reflete sobre a chegada aos 50 anos

A atriz e advogada Flávia Alessandra usou seu perfil nas redes sociais neste final de semana para publicar um longo vídeo no qual ela faz uma comovente reflexão sobre sua vida e experiências, sobre como se sente atualmente prestes a completar 50 anos na próxima sexta-feira (7).



“Os 50 é a idade coringa. Cinquenta são só os 40 parte 2, a vingança. Ou os 30 parte 3, o retorno. Ou os 20 parte 4, a origem. Aos 50 a gente entende que aos 20 o ser humano só fala de 5 assuntos: crush, dinheiro, festa, viagem e fofoca. Já aos 30 a gente só conversa sobre trabalho, amigos, família e fofoca. Aos 40, as pessoas só falam de filho, remédio e fofoca. Agora, aos 50, fofoca. Só que com os 50, eu acho que a gente não luta contra o tempo, sabe?”, refletiu.



“Aos 50, eu não tenho todas as respostas. Às vezes eu me sinto perdida, confusa, um pouco assustada com o mundo. Mas aos 50, eu tenho a minha autenticidade, a minha capacidade de adaptação, a sensação de realização, a liberdade de escolha e a beleza de não ter resolvido nada”, concluiu.