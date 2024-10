Giovana Cordeiro negou convite para virar cantora de funk

Requisitada para projetos na TV, no cinema e no teatro, Giovana Cordeiro, de 27 anos, vive uma das melhores fases da sua carreira. A atriz, escalada para a reta final de “No Rancho Fundo”, afirma se sentir confortável até para soltar a voz. Em bate-papo com Uol Splash, ela relembra a vez que foi convidada para cantar funk.



Na época, aos 19 anos, a atriz fazia faculdade de artes cênicas e decidiu viajar com alguns amigos para a serra fluminense. Lá, ela encontrou um produtor musical que agenciava artistas do funk e do rap.



“Ele estava tocando o violão e eu cantando, amigos em volta da piscina... Depois, esse cara pediu meu contato para uma amiga e me ligou falando: ‘Giovana, você canta super bem, você nunca pensou em cantar? A gente está interessado em te agenciar e te lançar’. Na época, a Anitta estava crescendo, tem quase 10 anos isso, e eles estavam querendo investir e trazer uma pessoa para bater de frente.”



Ela negou o convite, reforçou que seu foco era atuar e que gostaria de cantar outro gênero, o samba. “Eu sou funkeira, só que gosto de cantar samba”.