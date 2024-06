Giovanna Lancellotti afirma que é uma ‘vaidosa prática’

A atriz Giovanna Lancellotti, de 31 anos, diz ser adepta da praticidade na hora de se cuidar. A artista, que é natural de Ribeirão Preto (SP), afirma que só começou a ser mais vaidosa depois que se tornou uma pessoa pública. Ela conta que antes tinha uma certa vaidade, mas em um lugar muito prático, algo mais “molequinho”, porque gostava de se sentir livre.

“Ao mesmo tempo, quando me mudei para o Rio e comecei minha carreira artística, entendi que dava para ser vaidosa sendo prática. Hoje em dia me considero uma pessoa supervaidosa, porém superprática. Sou adepta a rotinas de tratamento simples, coisas que eu possa fazer em casa, coisas que não vão demorar muito tempo”, disse a artista.

Para manter a pele bonita e saudável, Giovanna admite que não dorme sem passar cremes no rosto, nem vai à praia sem usar protetor solar e hidratante no cabelo. A gata prefere se ver dentro de uma beleza mais natural.

“Nunca fiz procedimento no rosto. É uma coisa que me perguntam muito! Me perguntam muito se eu já fiz procedimento, tanto a boca quanto o nariz! Nunca fiz nada. A única coisa que eu ponho uma vez por ano é o botox na testa... Mas é o único procedimento de rosto que eu já fiz”, revela.