Larissa Manoela não se arrepende de expor desentendimento com os pais

Larissa Manoela, de 23 anos, prefere não se aprofundar no episódio do desentendimento, que teve com os pais, em agosto de 2023. Mas, a atriz deixa claro que não se arrepende da decisão tomada, de tomar as rédeas da carreira e de sua vida financeira.

“Tudo acontece porque tem que acontecer. Não se deve olhar pra trás e sentir que se arrependeu. O passado já foi... A vida é uma só, e só temos o agora para se entregar de corpo alma. Gosto de sair da minha zona de conforto e tenho muitos objetivos a atingir”, afirma.

Independente, Larissa diz que agora os desafios consistem em conciliar as demandas.

“Isso foi algo que sempre almejei, que queria ter na vida. E gerir a própria carreira é desafiador, difícil demais. Às vezes, não tenho certeza das escolhas. Preciso pensar nos caminhos, nas mudanças de rota, de planejamento, não é fácil estar nesse ‘por trás das câmeras’. Mas sempre busco a minha melhor versão”, diz.

“A minha sensação é que não cheguei ainda onde queria. Tenho muito para descobrir sobre a minha vida profissional. Só tenho 23 anos, apesar de 18 deles serem de carreira”, reflete a artista, que é casada com André Luiz Frambach.