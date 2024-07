Larissa Manoela revela que pretende ter filhos com o marido, mas não agora

Casada há sete meses com o ator André Luiz Frambach, com quem começou a namorar em julho de 2022, Larissa Manoela foi às redes sociais nesta semana falar sobre quando pretendem ter filho. Segundo, a artista, de 23 anos, esta é uma pergunta que recebe com frequência, por isso, decidiu esclarecer.

“Resolvi responder, porque enquanto não o fizer, vão entrar mais e mais perguntas falando sobre isso”, disse ela, no Instagram.

“Pretendo, sim, ter filhos, mas não agora. Temos outras prioridades. A verdade é que queremos que venha com muita saúde. Um casal, sim, é nosso desejo, mas vindo com saúde, pode vir o que for, vamos amar muito e será um sonho realizado, mas no momento certo”, revelou a atriz.

Larissa também fez questão de enaltecer a importância da terapia na vida dela e aconselhou, quem puder, a fazer também.

“Todo mundo precisa, e não é vergonha alguma falar isso. Se eu puder dar essa dica para sua vida, não só para um momento conturbado, mas para você se descobrir. É sobre autoconhecimento, é um combo de coisas muito interessantes e sou muito grata ao meu terapeuta”, diz.