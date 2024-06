Luísa Sonza afirma que não faz música para outros

Do ano passado para cá, a vida de Luísa Sonza se misturou com a arte, ou melhor, interferiu na arte. Após alguns escândalos, envolvendo uma traição, a artista de 25 anos viu seu relacionamento com o youtuber Chico Moedas acabar e deu um tempo das redes sociais para cuidar da saúde mental.

Agora, vivendo uma nova fase, a gaúcha até dá risada quando perguntada se vai compor uma música também, à lá "Chico" (feita para o ex), para o novo namorado, o português Luís Ribeirinho.

“Eu não planejo música para os outros. Sei que a galera me pinta como: ‘Faço música para fulano’. Mas é a forma como me expresso, sou muito vulnerável... No fim, a música não é sobre o outro, é sobre mim, meus sentimentos, meus pensamentos. Sou canceriana”, diverte-se.

Em viagem pela Europa, Luísa tem aproveitado para trabalhar no álbum "Escândalo íntimo". Lançado em agosto do ano passado e com novas faixas liberadas em maio deste ano, o projeto ainda não está finalizado. “Eu sou muito fã desse álbum. E não estou pronta para me despedir dele. Sinto que estou redescobrindo mini eras nele”, conta ela.