Mariana Santos vive relação tóxica na nova fase de ‘Mania de Você’

Uma nova fase se inicia hoje em "Mania de Você" (TV Globo/TV Anhanguera), e Mariana Santos é uma das novidades. Uma década após as disputas e reviravoltas que culminaram na morte de Molina (Rodrigo Lombardi), uma comunidade cresce em Angra dos Reis (RJ), sob o comando de Mavi (Chay Suede).

Mariana será uma das personagens a habitá-la. Sua personagem, Fátima, é uma dona de casa “doce e sensível” que sofre diariamente com as duras críticas do parceiro. O marido, Robson (Eriberto Leão), é um executivo workaholic e machista, que vive dando em cima de outras mulheres e criticando a sua própria.

A personagem vive um casamento longo e sofrido, e deixou a carreira de pianista para se dedicar à relação. “Ele faz umas coisas cruéis com ela”, adianta.

Para a artista, abdicar da carreira para dedicar-se ao marido é uma ilusão: “Isso acontece com várias mulheres, que se casam apaixonadas, com sonhos... E, de repente, quando ela vê, ela deixou a carreira de lado. Deixou tudo de lado. Para viver a vida do marido. Para ser sustentada por ele. Porque acreditava que ia ter uma relação feliz.”

Casada com o produtor teatral Rodrigo Velloni, Mariana reforça que não conseguiria nunca se colocar nessa posição.