Nicole Louise revela como descobriu que o pai era homossexual

Uma das participantes do "Estrela da Casa", novo reality show da Globo/TV Anhanguera, Nicole Louise usou as redes sociais para falar sobre a relação com o pai, Islou Silva, que se assumiu homossexual há alguns anos. A cantora explicou um pouco sobre a dinâmica familiar.

“O meu pai é gay e sempre respondo perguntas do tipo ‘você é adotada?’. Não, eu não sou adotada. Realmente, sou filha do ‘piriquito’ do meu pai e da minha mãe”, diz. “’Se o seu pai fosse calvo, você também seria?’ Pois é, né”, ironizou.

“’Como foi a sua reação quando o seu pai te contou?’. Eu tinha 13 anos e foi mais ou menos assim”, continuou. “Filha, e se você soubesse que o seu pai é homoafetivo”, encenou o pai. “Ah, paizinho, eu te amaria do mesmo jeito”, respondeu Nicole.

“’Como você lida com o preconceito?’. Julgar alguém pelo amor que escolhe é como tentar prender um pássaro pela sua canção. O amor é livre e o preconceito é só uma prisão que limita a nossa humanidade”, finalizou a artista.

Aos 22 anos, Nicole Louise já é conhecida pelos conteúdos de humor que posta nas redes sociais. Ela é de Brasília (DF) e, aos 17 anos, mudou-se para São Paulo com o objetivo que investir na carreira artística. A influenciadora já foi jogadora de basquete, modelo e, hoje, trabalha com produção de conteúdo na internet. O seu sonho, no entanto, é viver da música.