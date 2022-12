No ar em ‘Mar do sertão’, Mariana Sena fala sobre amizade fora do ar

No ar em "Mar do Sertão" (TV Globo), como Lorena, Mariana Sena conta que amizade entre as “três Marias”, Labibe (Theresa Fonseca) e Candoca (Isadora Cruz), é resultado da sintonia que as atrizes construíram também fora de cena.

“É a primeira novela de todas (nós). Antes de começar a gravar como melhores amigas, o Allan Fiterman (diretor artístico) sugeriu que saíssemos juntas para criar intimidade. A gente se liga direto quando não está no trabalho. Compartilhamos inseguranças e dificuldades”, revela a atriz paulista, de 27 anos.

Nascida em São Bernardo do Campo (SP), Mariana, confessa que para ela a primeira fase da novela das 18 horas foi particularmente difícil, pois precisou alisar os fios. “Já estava tão acostumada com meu black que me via murcha nas primeiras gravações. Foi uma transformação muito grande da primeira para a segunda fase. O cabelo também é um processo de empoderamento, de reconhecimento, de autoestima”, reflete ela, que deixou de alisar os fios com 16 anos na vida real.