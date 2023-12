Paolla Oliveira confessa que fama nunca foi sua meta

Formada em Fisioterapia, Paolla Oliveira, de 41 anos, conciliou por um tempo a carreira artística com os estudos na faculdade. Segundo ela, a carreira como atriz sempre foi seu plano B. A virada de chave, de se dedicar somente à profissão de atriz só aconteceu quando estreou na TV Globo, em 2005, na novela "Belíssima". Foi um estouro nacional, fazendo a paulista experimentar pela primeira vez a fama.

“Fama para mim é a consequência. Minha meta nunca foi a fama, sempre foi o trabalho. Queria ter um trabalho respeitado, ganhar dinheiro... Queria a independência financeira através do meu trabalho”, diz ela.

A namorada do sambista Diogo Nogueira, confessa ainda que a fama a assustou. “Sempre tive medo dela. É legal que não seja nossa meta, que seja uma consequência e que, quando ela chegue, a gente consiga aproveitar a melhor maneira possível para não se perder.”

A atriz, que recentemente encerrou seu contrato fixo com a Globo, foi uma das entrevistadas da série "Angélica: 50 & Tanto", disponível no Globoplay. Angélica recebeu as convidadas em sua casa para discutir questões comuns a elas e acabou ouvindo relatos sinceros nos cinco episódios do programa