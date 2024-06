Paolla Oliveira não quer edições em suas fotos

Paolla Oliveira, de 42 anos, afirmou em entrevista à Marie Claire que pediu para evitar retoques em sua imagem ao posar para capas de revistas e campanhas por preferir exibir seu corpo real, sem Photoshop.

“Percebia que meu entorno me modificava, porque as coisas escapam das nossas mãos em uma capa de revista, em uma campanha. Cheguei ao ponto de pedir para devolver meus volumes, minha perna, minhas dobrinhas. Estou muito satisfeita em não precisar me modificar”.



“Sinto muito que as pessoas confundem filtro e modificação com maquiagem, luz, ângulo, que são artifícios que podemos usar, mostrando o melhor que podemos ser. Questionam o porquê de eu ir para a academia, já que estou ‘sem filtro’, e isso não faz sentido”, completou.



A atriz falou sobre o processo de se aceitar. “Cada uma tem a própria estratégia para aumentar a sua autoconfiança. Do alto do meu privilégio, vejo que mulheres se identificam, porque enxergam que estamos todas no mesmo caminho, sob pressão”.