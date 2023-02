Papel em novela caiu no colo de Sofia Starling

Sofia Starling foi a atriz escolhida para substituir Rafa Kalimann na novela Vai na Fé (TV Globo/TV Anhanguera) depois que a ex-BBB não conseguiu uma autorização para o trabalho. Na trama, Sofia, que ficou conhecida pela vilã Rita de Malhação, dá vida à interesseira Gisela, que tenta se manter na fama às custas de fofocas.

“Não sabia que entraria no lugar de ninguém, sou um pouco ‘off’ da mídia, e não li sobre. Todas as participações que fui chamada foram meio em cima da hora, e já estou acostumada. O bom de não saber antes é que isso não me influenciou para fazer as cenas. Só descobri que entraria no lugar da Rafa depois, já tinha gravado o primeiro dia inteiro”, revela a artista.

Mesmo sem saber da substituição, Sofia é só elogios para Kalimann: “Vi um pouco do BBB dela e a acho maravilhosa, admiro muito”, disse Sofia.

Na trama das 19 horas, a atriz acabou se aproximando de artistas veteranos, como Renata Sorrah.