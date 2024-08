Patrícia Ramos abre o jogo sobre a relação com o novo namorado

A youtuber, influenciadora digital e apresentadora Patrícia Ramos, de 24 anos, resolveu interagir com os mais de 5 milhões de seguidores do Instagram.

Ao responder uma caixinha de perguntas, a gata revelou que o romance com Luiz Fernando, ex-jogador do Fluminense, começou após ele lhe enviar uma mensagem pela rede social. Os dois começaram então a conversar. Ele vive no Kuwait, país árabe no Golfo Pérsico, onde joga pelo Al-Tadamon e atualmente Patrícia está lá visitando o crush.

“Ele respondeu a um story meu e, por acaso, eu vi, em meio a centenas de mensagens que recebo toda hora. Eu respondi, começamos a conversar e umas três semanas após, ele foi para o Brasil, saímos para jantar e estamos juntos desde então”, resumiu a gata.

O casal assumiu o relacionamento No Dia dos Namorados deste ano. Antes disso, ela teve uma relação conturbada com Diogo Vitório. O casamento acabou em agosto 2023. Pouco depois disso, Patrícia entrou com processo contra ex-marido por estelionato, perseguição e violência física, psicológica, moral e patrimonial.