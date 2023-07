Prestes a se despedir de novela, Claudia Ohana faz balaço sobre a vida

Se em "Vai na Fé" (TV Globo) Dora está prestes a morrer por conta de um câncer, sua intérprete, Claudia Ohana, esbanja vitalidade. Aos 60 anos, a artista se despede da novela das 19 horas nesta semana. E, enquanto a personagem aceita sua partida da vida terrena, fora da ficção a atriz torce o nariz quando o assunto é morte.

“A morte me foi apresentada de uma maneira muito estúpida. Foi chocante demais! Não me dou muito bem com esse fato”, afirma Claudia, que perdeu a mãe precocemente, aos 15 anos, em um acidente de carro.

“A partir da perda, minha vida mudou completamente. Eu lembro que eu era muito religiosa e, depois da morte dela, virei ateia. Fiquei revoltada”, conta.

A artista carioca acrescenta que foi criando sua própria espiritualidade: “Fizemos as pazes. Jesus é uma figura muito forte pra mim. Eu digo que eu sou cristã por gostar bastante de Cristo. Eu também acredito na magia”.

Símbolo feminino dos anos 80, Ohana reflete sobre as mudanças do corpo após a menopausa: “Eu tinha muito fogo no rabo. Tinha foco nisso”, lembra Claudia. Hoje, ela diz que o corpo está diferente, mas ainda dá importância às relações sexuais. “A libido diminuiu, mas sinto que está legal. Acho fundamental o sexo”, diz.