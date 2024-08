Rebeca Andrade revela segredos de beleza

Maior medalhista da história do Brasil, Rebeca Andrade foi a atleta do país que mais faturou com seu desempenho nas Olimpíadas de Paris. A ginasta recebeu, ao todo, R$ 826 mil em premiação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), graças às quatro medalhas conquistadas: um ouro, duas pratas e um bronze.

Aos 25 anos, Rebeca contou em entrevista recente à revista Quem, seus segredos de beleza.

“Costumo ficar mais maquiada para as competições, mas gosto de manter minha rotina de beleza em dia. Sou eu mesma quem faço a minha maquiagem. Para competição, começo a me arrumar umas duas horas antes. A maquiagem me ajuda a me sentir mais confiante e poderosa. Adoro criar looks que combinam com minhas apresentações e destacam minha personalidade”, disse.

“Tem alguns produtos dos quais eu não abro mão como base com cobertura duradoura, que eu utilizo quase diariamente, os delineadores, tanto preto quanto colorido e de glitter; o brilho labial, rímel e o pó compacto”, acrescentou ela, que retorna para o Brasil satisfeita com o seu desempenho.