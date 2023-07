Rubi Borges colocou silicone depois de pedido inusitado de ex-affair

Rubi Borges, de 25 anos, ficou famosa como atriz do teste de Fidelidade, com João Kléber, e é considera Musa do Vasco. Recentemente, a gata de 25 anos, revelou que no passado passou por uma situação para lá de constrangedora. Ela diz que conheceu um homem mais velho na internet e marcou um encontro, mas acabou se surpreendeu com um pedido do ‘crush’.

“Ele era mais velho, uns 45 ou 50. Na época, eu estava bem magrinha e ele disse que gostava disso, pois dava uma aparência mais jovem. Ele chegou a perguntar se eu tinha silicone ou não. Na hora não entendi, disse que não tinha e marcamos de nos conhecer. Na hora H, ele pediu para chamá-lo de papai”, comenta.

Ela diz ter ficado horrorizada com a situação. “Eu fiquei tão enojada, porque tinha perdido meu pai há dois meses. Eu sou pequena e magra. Como não tinha silicone, foi mais fácil para imaginação dele. Depois disso, em 20 dias, eu coloquei silicone”, recorda.

No início deste ano, Rubi contou que conseguiu abandonar o OnlyFans após vender foto das axilas por R$ 75 mil. Ela entrou na plataforma de conteúdo adulto com metas fixas e diz que conseguiu reformar a casa da mãe com o dinheiro que conseguiu realizando os pedidos que achava pertinentes.