Solteira, Azzy conta que tem ‘dedo podre’ para homens

Em "Vai na Fé", Ivy vem lutando por tudo que mais sonha: sua fama como dançarina. Se na vida profissional a personagem segue evoluindo, no amor, a ex-bailarina do Lui (José Loreto) não teve relação fixa com alguém.

Azzy, de 22 anos, intérprete da personagem, também vem curtindo a solteirice. Segundo a atriz e cantora, ela tem dificuldades em relacionamentos fixos.

“Sou muito apegada, emotiva e romântica. Por mais que nas músicas eu mostre o lado duro da vida, gosto de carinho. Por um acaso, só dei azar nos meus relacionamentos. Sou ‘dedo podre’ demais... Então, sempre fui ciumenta. Já entro numa relação buscando terapia porque acho que vou ser trocada”, explica.

Mãe de duas meninas, Lua, de 5 anos, e Dominic, de 2, é em casa que a artista lida com grandes responsabilidades. Sobre as crianças, Azzy conta que tem a guarda compartilhada com os pais das meninas, ambos cantores.

“Por eu ter sido mãe bem nova, fui aprendendo muito de acordo com o crescimento delas. Tento conciliar tudo e me encaixar na rotina das meninas. Ser artista, mulher e mãe é muito pesado, não dá pra gente romantizar. As pessoas julgam demais”, destaca ela.