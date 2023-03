Sucesso em ‘Vai na Fé’, Clara Moneke não se via na televisão

Estreante na TV Clara Moneke, de 24 anos, foi a última atriz ser escolhida no elenco de "Vai na Fé" (Globo). Na trama das 19 horas, ela é a despachada e ambiciosa Kate, que é a melhor amiga de Jenifer (Bella Campos).



A atriz vem ganhando mais espaço na história de Rosane Svartman e isso, para Clara, tem a ver as similaridades entre as duas. “Ela é muito eu (risos). Alegre, extrovertida, sonhadora e romântica. Um pouco fora da caixinha, né? Mas tem essa determinação típica dessa geração, que me incluo. Nós não baixamos a cabeça”, afirma.

Filha de um nigeriano (Chiedu Moneke) com uma brasileira (Marilene Pereira Mariano, falecida há dois anos), Clara descobriu que queria ser atriz muito cedo, mas assume que nunca pensou em trabalhar na televisão porque não se via representada.

“A questão do colorismo no Brasil é muito forte. Me emociona em saber que posso ser primeira jovem preta retinta a ter um papel importante em uma novela. Sempre foi raro uma mulher preta como eu, escura e com o cabelo crespo na televisão. A gente tem Taís Araújo, Juliana Alves e a Sheron Menezzes, todas maravilhosas, estão lutando há anos, mas não são retintas. Quanto menos eu via mais eu achava que era impossível, um lugar distante”, justifica.